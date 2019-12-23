Був механіком-водієм: Що відомо про загиблого на Донбасі бійця ЗСУ

На Донбасі вчора загинув боєць 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Герман Соловйов, 1990 року народження.

Про це інформує прес-служба командування «Південь» Збройних сил України в Facebook.

Український боєць загинув під час перестрілки з бойовиками прямо на позиції. Герман був механіком-водієм з позивним «Маяк» з-за високого зростання.

Побратими загиблого бійця кажуть, що він був добрим механіком-водієм, без шкідливих звичок.

«Відмінний фахівець. Сказали — зробив. Звичайно, таких людей не вистачає в армії. Це величезна втрата», — кажуть товариші по службі.

Соловйов народився в Кам’янському, жив в Дніпрі. До лав української армії потрапив у вересні минулого року. До бригади «Холодний Яр» приєднався, коли ОМБр увійшла в Донецьку область. У Германа залишилася мама.