Екс-мера столиці Киргизстану засудили до 15 років ув’язнена язнення за корупцію

Ленінський районний суд Бішкека 23 грудня засудив до 15 років позбавлення волі колишнього мера столиці Киргизстану Албека Ібраїмова. Його визнали винним у корупції.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Інший колишній очільник столиці Киргизстану, Кубаничбек Кулматов, був засуджений до штрафу в 5 мільйонів сомів (71 тисяча доларів) і звільнений у залі суду. За версією слідства, в 2014 році Кулматов, будучи мером Бішкека, незаконно використовував два мільйони доларів грантових коштів, які були виділені китайською компанією ТВЕА для будівництва школи. Ібраїмов також підписав розпорядження про виділення 114 мільйонів сомів (1,7 млн доларів) із міського бюджету на завершення будівництва. За це йому висунули звинувачення в розтраті коштів і корупції при наданні муніципальних земельних ділянок у користування фізичним і юридичним особам.

Будівництво школи при цьому, як стверджують слідчі, «доріг з численними порушеннями законодавства, а підрядні організації були залучені без проведення тендеру, за корупційною схемою».

Держобвинувач вимагав для Ібраїмова 20 років позбавлення волі, для Кулматова – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Кулматов і Ібраїмов входили в близьке оточення колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва. У 2018 році, незабаром після зміни влади в Киргизстані, в результаті чого ставши президентом Сооронбай Жеенбеков, на кількох найближчих соратників Атамбаєва були заведені кримінальні справи про корупцію. Дехто з них був заарештований.

Сам Атамбаєв був позбавлений статусу експрезидента, що також дало можливість переслідувати його в кримінальному порядку. Після позбавлення статусу проти колишнього президента порушили в цілому 14 кримінальних справ, в тому числі за звинуваченнями в організації заворушень, погрозах представникам влади, незаконному обігу зброї, перешкоджанні слідству, захопленні заручників, вбивстві і замасі на вбивство, а також корупції. Зараз Атамбаєв перебуває в слідчому ізоляторі.