Як перша радянська атомна підводний човен вбила весь екіпаж

Бомбардування Хіросіми і Нагасакі відкрила нову еру в історії людства. Атомну. Виявилось, що вбити величезна кількість людей можна легко і невимушено, з мінімальними зусиллями. Військова машина двох наддержав здригнулася і негайно, навіть з задоволенням пішла в цей новий страшний світ. Тепер-то здавалося, що ядерних може бути все.

Що стосується підводних човнів, які працюють на атомній силової установки, то СРСР опинився в числі тих, що наздоганяють. У 1954 році США спустили на воду «Наутілус» — першу в світі атомну підводний човен. Але Радянський Союз не збирався здаватися. Він готував свою машину — куди більш досконалу, ніж те, що вийшло у заклятого друга. Як це часто буває, не все пішло за планом. Більше того, перша радянська атомна підводний човен стала символом однієї з найстрашніших трагедій в історії морського флоту.

Завдання складне. Розвідці стало відомо про розробку атомного підводного човна в США — значить, потрібно зробити якщо не швидше, то краще. Перегудов, якому до того часу перевалило за 50, погодився курирувати проект.

Разом з командою конструкторів і академіків він днями і ночами не виходив з конструкторського бюро. Належало вирішити величезну кількість проблем, з яким досі не доводилося стикатися. Як поведе себе атомний реактор під водою? Як на роботі системи позначаться качка і складні маневри? Зрештою, як взагалі має виглядати атомний підводний човен?

Неймовірно, але буквально за рік більшість основних питань були вирішені. До моменту спуску на воду американського «Наутілуса» Перегудов розробив підводний човен, яка не мала нічого спільного з проектом з США. Якщо «Наутілус» фактично повторював форму дизельного побратима, то радянська «К-3» була схожа на торпеду.

Будівництво першого атомохода Радянського Союзу почалося 24 вересня 1955 року в Северодвінську. Проект був секретний, і про те, що саме збирають у доках, було відомо небагатьом людям. При цьому масштаби будівництва були колосальними — над «К-3» працювала фактично вся країна. У Ленінграді збирали паротурбінні установки, в Горькому — реактори, в Москві розкатали особливо міцну сталь, з різних куточків СРСР підбирали найбільш здатних моряків.

Зрозуміло, все робилося в авральному порядку. Важливий і той факт, що відповідальним за будівництво атомного підводного човна було призначено Міністерство середнього машинобудування, переважна більшість працівників якого взагалі жодного разу не бачили моря. Багато доводилося переробляти буквально на ходу.

Взяти хоча б озброєння. Спочатку у відомстві вирішили, що судно треба озброїти величезною водневої торпедою довжиною 28 метрів і діаметром 1,5 метра. Передбачалося, що підводний човен добирається до місця призначення, випускає цю торпеду і швиденько тікає. Лише коли за справу взялися фахівці, виявилося, що при пострілі атомохід встане на попа, його буде неймовірно складно вирівняти, але навіть якщо це вдасться, то на поверхню підніметься гігантський повітряний міхур, який видасть місце розташування судна ворогові.

В результаті проект змінили, носову частину човна довелося перебудовувати — на це пішов рік. Зате в кінці кінців «К-3» оснастили торпедами нормального розміру. Але це лише один приклад. Всього під час проектування і будівництва об’єкта в його конструкцію було внесено більше тисячі правок! Проте незабаром судно було більш-менш готове.

По сотні граничних доз опромінення кожному

Один з найважливіших питань на атомному підводному човні — безпеку екіпажу. Здоров’я матросів фактично оберігав лише тонкий шар металу, що розділяв два контури: перший безпосередньо охолоджував ядерний реактор, а другий вважався чистим і відповідав за обертання парою турбін.

Парогенератори постійно протікали, з’являлися радіоактивні аерозолі, буквально отравлявшие повітря навколо. Дозиметри, за спогадами очевидців, негайно починали зашкалювати. При цьому тоді вважалося, що здоров’я міцного чоловіка не загрожує навіть сотня гранично допустимих доз опромінення.

Особливо несолодко доводилося матросам, які служили в п’ятому і шостому відсіках, що примикали до реактора. Їм діставалося більше всіх. У якийсь момент командування вирішило розділити радіаційну небезпеку порівну на весь екіпаж.

— Коли гранично допустима доза опромінення перевищувалася в енергетичних відсіках у сто раз, ми по всій човні відкривали перебирання в інші відсіки та перемішували радіоактивне повітря.

Таким чином, усі члени екіпажу — рульові, торпедисты, командування і навіть корабельний кок — отримували дозу рівну з управлінцями та турбинистами. І тільки коли по сто доз отримував кожен, ми поставали і вентилировали відсіки в атмосферу, іноді навіть доводилося швидко подавати у відсіки повітря високого тиску. А потім знову занурювалися — практично всі випробування повинні були проводитися в підводному стані. І так до наступного разу, — згадував капітан «К-3» Лев Мешканців.

Капітан «К-3» Лев Мешканців

Ситуація погіршувалася нескінченними доробками, удосконаленнями і просто лагодження. З-за численних переварок труб вода з першого контуру опинилася на три-чотири порядки більш радіоактивною, ніж на підводних човнах наступного покоління. Тому випаровування навіть однієї витекла краплі призводило до різкого сплеску радіоактивності практично у всіх відсіках судна.

При цьому «К-3» була абсолютно не готова до експлуатації. Перші роки підводний човен фактично весь час перебувала в стані перманентного ремонту. Протікали всі парогенератори, один з двох реакторів боялися запускати, всюди відмовляли окремі системи і механізми. Але начальство підганяло — треба діяти, пора показати кузькіну матір і все таке. На кону перебували погони, премії, дачі — загалом, занадто багато, більш цінне, ніж життя.

Тоді спеціально для «К-3» придумали особливий термін — «досвідчена експлуатація». Це означає, що судно ніби як і прийнято на озброєння, але роботу по його поліпшенню можна продовжувати прямо під час експлуатації.

Таким чином підводний човен і продовжували використовувати: виходили в море, ламалися, дещо як поверталися, різали, заварювали, і так по колу. При цьому за деякими параметрами радянська розробка і правда примудрилася перевершити свого американського конкурента. Так, при необхідності «К-3» могла досягти швидкості в 30 вузлів, тоді як «Наутілус» був у півтора рази повільніше.

А в 1962 році атомохід рушив у бік Північного полюса. Це був своєрідний подарунок уряду. Влітку в Мурманську область збирався навідатися Микита Хрущов. Командування ВМФ вирішило відзначити подію чим-небудь незвичайним. Фактично аварійну «К-3» відправили на північ. По дорозі судно ремонтували, і дивом воно все ж посувалося під льодами.

У якийсь момент штурман помітив несподіване підняття рельєфу дна. Води під кілем ставало все менше і менше. Виявилося, випадково відкрили справжній підводний хребет! А 17 липня о 6:50 човен «К-3» вперше в світі досяг Північного полюса. Хрущов був задоволений — вручив медалі, роздав ордени і звання Героїв Радянського Союзу.

Атомохід, який незабаром знову зламався, перейменували в «Ленінський комсомол» і відбуксирували в Северодвинск. Там на заводі вирізали весь реакторний відсік, викинули його і замінили новим. До страшної трагедії залишалося п’ять років.

Копійчана запчастину ціною в 39 життів

1967 рік для «Ленінського комсомолу» мало відрізнявся від всієї минулої історії підводного човна. Поломки постійно переслідували машину. Під час патрулювання у Середземному морі раптово помер один з членів екіпажу. Довелося викликати корабель, щоб передати тіло. Після спливання судно було розсекречено, значить, треба повертатися на базу.

Було близько двох годин ночі 8 вересня 1967 року, до бази залишалося менше двох тисяч миль. Раптово пролунав сигнал тривоги. На центральний пульт надійшов аварійний сигнал. Вахтовий клацнув тумблером, але у відповідь почув лише крики людей і страшний шум (як згодом з’ясувалося — бурхливого полум’я).

Ніхто толком не зрозумів, що сталося. У мить ока перший і другий відсіки вигоріли дотла разом з 39 членами екіпажу. Лише пізніше в ході розслідування виявилося, що виною всьому — маленька ущільнювальна прокладка на одному з вузлів гідравлічної системи. Вона повинна бути зроблена з міді, але в ході одного з незліченних ремонтів хтось замість неї поставив шайбу з пароніту, абсолютно не пристосовану до перепадів тиску.

Прокладка з часом продірявилася, горюча рідина почала протікати, скупчилися легко займисті пари. Невелика іскра — і перший відсік спалахнув. Через відкриту перегородку полум’я увірвалося в другій. Коли члени екіпажу, які чергували у третьому відсіку, спробували розвідати ситуацію та відкрили двері, то теж почали втрачати свідомість від чадного газу.

Благо перегородку встигли зачинити. Також під час займання хтось із матросів закрив люк, що веде в торпедний відсік. В іншому випадку вся підводний човен була б знищена.