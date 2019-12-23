У Києві водій вистрибнув з машини за секунду до того, як його авто фура зім’яла

У Києві на Оболоні вантажівка на повному ходу протаранив два легкових автомобіля біля заправної станції. Дивом обійшлося без жертв: водій однієї з машин встиг вистрибнути за мить до удару.

Аварія сталася близько 4.00 ранку на вулиці Полярній навпроти магазин Leroy Merlin. Фура Renault в’їхала на перехресті автомобіль Mitsubishi, потім буквально знесла Hyundai, припаркований біля АЗС KLO.

На відео показано, що водій Hyundai встиг вистрибнути з автомобіля за кілька секунд до зіткнення. В результаті удару легковик перекинувся на дах. Її задня частина розбита вщент.

За даними «Київ Оперативний», водій фури, який віз борошно з Сум, заснув за кермом. В результаті він зачепив Mitsubishi і почав зносити все на своєму шляху, в тому числі стовп і паркан. Потім вантажівка в’їхала на АЗС, де водій Hyundai зупинився, щоб купити кави.

Чоловік розповів, що побачив, як на нього мчить некерована фура. Він швидко відкрив двері і встиг вистрибнути.

dtp.kiev.ua пише, що водій фури не дивився на знаки, а світлофор на перехресті не працював.





Фото: dtp.kiev.ua