«Разумков повинен показати «яйця»: Савченко відзначилася новим радою для влади

Народний депутат VIII скликання Надія Савченко присвятила різкий пост спікера Верховної Ради України Дмитру Разумкову. У ньому вона закликала чиновника не допустити прийняття земельного закону і піти проти президента Володимира Зеленського.

Свою стратегію для глави українського парламенту одіозна Савченко опублікувала на особистій сторінці у Facebook, заявивши, що над Україною нависла смертельна небезпека земельної реформи.

«Після новорічного привітання президента України Володимира Зеленського 1 січня 2020 року ми можемо прокинутися у зовсім новій Україні, шлях якої пролягатиме через фарватер, повний підводних хв. І не зрозуміло, чи буде наша Україна ще належати нам, українцям. Із закінченням з початку 2020 року дії мораторію на продаж земель в Україні в неупорядоченном законодавстві України можуть дуже швидко заробити дикі схеми, які дозволять ушлим ділкам вкрасти землю українців для олігархів, і для іноземців», – вважає вона.

За словами Савченка, якщо ці процеси почнуться, то їх буде дуже важко зупинити і повернути контроль держави над українською землею. Саме тому вона і закликала Разумкова прислухатися до її плану дій.

Як вважає екс-нардеп, спікерові Верховної Ради потрібно скликати позачергову сесію, піти наперекір президенту і викликати на терміновий звіт уряд, щоб продемонструвати, що Україна – парламентсько-президентська республіка.

Крім того, Савченко порадила заздалегідь подумати над тим, де взяти голоси для продовження мораторію на продаж землі, адже президентська партія «Слуга народу», складова монобольшінство в парламенті, швидше за все, не піде на такий крок.

«Якщо голова Верховної Ради зможе показати, що у нього є «яйця» і врятує ситуацію, то, можливо, українці побачать у ньому наступного президента. Інакше ми дамо привід всім нашим сусідам і партнерам розірвати нас на шматки. Якщо влада зараз не захистить Україну як державу і українців, як націю, то наше виживання і наше майбутнє переходить в наші руки і чекають нас часи гірші, ніж Дикий Захід в роки Золотої лихоманки і правосуддя Кольта!» – підсумувала Савченко.