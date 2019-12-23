Могли влаштувати обвал: під Одесою нелегально видобували черепашник в старих штольнях

У Роздільнянському районі Одеської області правоохоронці припинили незаконний видобуток вапняку-черепашнику в промислових масштабах.

Як повідомили у регіональній прокуратурі, зловмисники використовували спеціальні каменерізні машини «КМАЗ-188». З їх допомогою добували черепашник в незаконних штольнях, довжина яких сягає більше 200 метрів. В одній з них правоохоронці виявили робітників, техніку, а також більше 20 тис. одиниць готових блоків.

За даними обласного УСБУ, розробки систематично проводилися в законсервованих штольнях. Продукцію зловмисники реалізовували приватним будівельним компаніям, а виручені гроші виводили у «тінь».

За висновком експертів, нелегальний видобуток могла призвести до обвалів і переміщення ґрунту в населених пунктах, розташованих неподалік. Попередній збиток — понад мільйон в національній валюті.

Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження, розпочатого за статтею «Зловживання владою або службовим становищем» КК України. Встановлюється причетність до «кришування» нелегального бізнесу представників правоохоронних та контролюючих органів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Рівненській області припинили незаконний видобуток бурштину. Причому злочинне угрупування діяло з розмахом. Слідчі виявили у неї бурштин на суму близько 5,8 млн грн.