У Києві обстріляли автомобіль: введена операція «Сирена»

У Дніпровському районі Києва 23 грудня невідомий на авто Volkswagen Passat обстріляв машину Toyota і втік у бік моста Патона.

Інцидент стався в Гідропарку біля кафе «Очеретяний кіт», написало видання «Інформатор» з посиланням на власні джерела.

Попередньо, водій машини, в яку стріляли, був у тяжкому стані. Вже в 15:30 поліція ввела спеціальну операцію «Сирена».

Невідомий втік на сірому Volkswagen Passat в бік моста Патона. На вигляд йому 30-40 років, обличчя було закрито банданою, він високий, має зброю.