«Я був неправий»: Джонсон зробив заяву про «перезавантаження» відносин великої Британії та Росії

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, партія якого перемогла на недавніх парламентських виборах, заявив про неможливість перезавантаження відносин з Росією.

Як пише The Spectator, Джонсон заявив, що йому дуже шкода, що не можна все почати «з чистого аркуша». «Я дійсно вважав, як і, можливо, багато міністри закордонних справ і прем’єр-міністри до мене, що ми можемо з Росією все почати спочатку. Адже це — велика країна, з якою ми разом боролися. Дуже шкода, що я був неправий», — цитує видання прем’єр-міністра.