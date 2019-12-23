В районі Виноградова знайшли мертвими членів опергрупи СБУ

На одній з телеграм-каналів з’явилася інформація про те, що на Закарпатті, в районі Виноградова знайшли мертвою членів опергрупи СБУ.

“Надійшла інфа, що в районі Виноградова пропала наша опергрупа. До складу входили троє оперативників з київської управи і один співробітник місцевого управління СБУ. Останній раз вони виходили на зв’язок позавчора, після цього контакт з ними був втрачений. В конторі з цього приводу страшний кіпіш. Місцеве управління стоїть на вухах, шукають їх по лісах з собаками.

Опергрупа була виявлена мертвою в лісовому масиві поряд з Малою Копань. Всі четверо співробітників були вбиті пострілом в голову, імовірно з пістолета. Злочинці трупи закопали в яру неподалік від річки. На тілах виявлені сліди фіксації і побоїв, у опера з місцевого управління на шиї присутні странгуляционные борозни. По всій видимості, хлопців допитували перед вбивством. Розслідування йде повним ходом. В конторі вирішили не зраджувати справу розголосу, так що слідчі заходи буде проводити сама СБУ.”

ord-ua.com