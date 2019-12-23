Заарештовано майно сумського судді-хабарника

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на житловий будинок, 3 земельних ділянки і фіолетовий позашляховик судді Зарічного районного суду міста Суми, який підозрюється в отриманні 2 тис. доларів хабара, яку ховав у банку.

Про це йдеться в матеріалах суду.

Суд частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро і заарештував житловий будинок з надвірними спорудами, земельна ділянка площею 0,16 га, земельну ділянку площею 0,04 га, земельну ділянку площею 3,113 га і автомобіль NISSAN Х-TRAIL фіолетового кольору.

Рішення було прийнято 19 грудня.