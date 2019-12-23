Хотіли помститися: у Києві викрили групу телефонних «мінерів», які працювали на замовлення

У Києві викрили угруповання телефонних «мінерів». Вони регулярно повідомляли в поліцію про нібито закладену вибухівку у великому торгово-розважальному центрі в Голосіївському районі. Робота ТРЦ після надходження загрози зривалася, відвідувачі евакуювалися, вибухотехніки перевіряли будівлю, але, очікувано, нічого вибухонебезпечного не знаходили.

За останній рік телефонні хулігани встигли 15 разів провернути свій трюк, перш ніж злочинну групу нарешті затримали.

СБУ з’ясувала, що в угруповання входили троє жителів столиці, а керував «псевдоминерами» київський бізнесмен. Примітно, що раніше підприємець очолював службу охорони згаданого ТРЦ, а тому чудово розумів, яку шкоду завдає своїми діями. Також з’ясувалося, що за кожен дзвінок з погрозами хулігани отримували від «шефа» 100-150 доларів.

Слідчі вважають, що за допомогою лжеминеров бізнесмен намагався не так налякати, як помститися новому керівництву ТРЦ. Між старими і новими керівниками був давній комерційний спір, який сторони не знайшли способу вирішити цивілізовано.

Зараз затриману «четвірку» збираються залучити за статтею про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу (ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу). Організатор заарештований на два місяці з заставою 2 млн гривень, а виконавцям призначили домашній арешт.