У спортклубі «5 елемент» назвали провокацією виявлення прихованих камер в роздягальнях

Керівництво спортклубу «5 елемент» заявило про провокації з боку силових органів після обшуку, який провели 20 грудня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби клубу.

«Клуб вважає необхідним заявити, що подія є злочинною провокацією і частиною системної інформаційної, юридичної та фінансової атаки на власників клубу, що проводиться групою осіб виключно з політичних мотивів», – йдеться в повідомленні.

Також в спортклубі відзначили, що обшуки у них останнім часом проходять регулярно, а масштаби підтасування фактів та маніпуляції у ЗМІ говорять про те, що до атаки можуть бути причетні не тільки приватні особи.

«Ми завжди працювали і будемо працювати в рамках правового поля України, протягом усіх обшуків, регулярно проводяться в останні півроку правоохоронними органами на території клубу, ми надавали їм повне сприяння, але ми закликаємо представників силових відомств і журналістів не ставати інструментом для нечистих на руку політиків. Головною цінністю клубу «5 елемент» завжди була незламність приватності і конфіденційності приватного життя. Протягом 14 років ми жодного разу не порушили це правило. Для нас дуже важливо довіру наших гостей і репутація одного з кращих клубів України. Тому ми будемо використовувати всі можливі правові інструменти, щоб відстояти її», — повідомили в «5 елемент.