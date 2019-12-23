Зеленський закликав мережі АЗС «реально» знизити ціни на паливо

Володимир Зеленський провів нараду з представниками компаній – учасниць паливного ринку, нафто – і газодобувної галузі та мереж автозаправних станцій.

У ході наради сторони обговорили питання зниження цін на паливо на українських АЗС та детінізації ринку, передає сайт глави держави.

«Ми звертаємося до вас з пропозицією більш активно відреагувати на зміцнення курсу і відповідно зменшити ціну на бензин. Не надати знижки, а (знизити ціну. – Ред.) на табло», – сказав Глава держави.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Сергій Ніколайчук зазначив, що останнім часом ціни на бензин і дизельне паливо почали знижуватися. Також спостерігається тенденція зміцнення курсу гривні, тому паливо буде продовжувати дешевшати.

АЗС мають більш суттєво зменшувати ціни на паливо, але замість цього вони нарощують виплати за бонусними програмами.

Заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів зазначила, що реальна ціна на пальне відчутно відрізняється від ціни, яку встановлюють компанії у відповідності з програмами лояльності.

«Така ситуація невластива більшості європейських ринків – коли існують настільки великі програми лояльності. Ми пропонуємо ціну, за якою ви реально продаєте бензин, перекласти на стелу (електронне табло. – Ред.) та оптимізувати програми лояльності, тим самим збільшивши конкуренцію на ринку», – підкреслила Юлія Ковалів.

Представники компаній – учасниць паливного ринку в свою чергу відзначили проблему нелегальних АЗС. За їх даними, майже 25% автозаправних станцій працюють поза законом. Також діють нелегальні нафтопереробні заводи.

Президент пообіцяв активно боротися з нелегальним ринком і вже на початку року провести з правоохоронними органами нараду на цю тему.

«Ми готові допомогти. Якщо у вас є дані по областях – надайте нам. З нелегалами ми розберемося… Я вам обіцяю, що з січня, після свят, почнемо дуже жорстко боротися з усіма нелегалами», – зазначив Володимир Зеленський.

Учасники наради домовилися знову зустрітися в січні і обговорити проблему боротьби з нелегальними АЗС.