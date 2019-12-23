Беркутівців, обвинувачених у вбивствах на Майдані, ймовірно видадуть в рамках обміну полоненими

В рамках обміну полоненими українська сторона готується передати бойовикам «ЛДНР» колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані, повідомляє Громадське з посиланням на джерела.

За даними видання, екс-співробітникам «Беркута» готують зміну запобіжного заходу, про це повинні клопотати прокурори. Відповідне розпорядження вони отримали від керівництва Генеральної прокуратури.

Також джерела повідомляють, що рішення про обмін колишніх беркутівців прийняло вище керівництво країни.

Так, завтра має відбутися судове засідання у справі про вбивство 48 і пораненні 80 чоловік в Києві на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, на ньому прокурорів і зобов’язують змінити запобіжний захід обвинуваченим.

У той же час суддя по справі про розстріли на Інститутській Сергій Дячук заявив, що вперше чує про обмін.

«Завтра у нас не обговорюється питання зміни запобіжного заходу», — сказав він.

Як повідомлялося, 23 грудня на переговорах у Мінську домовилися про обмін полонених до кінця року.