Родини Героїв Небесної сотні звернулись до Зеленського через можливий обмін екс-беркутівців

Громадська організації «Батьківщина Героїв Небесної сотні» закликала президента Володимира Зеленського не допустити обміну п’ятому ятьох колішніх беркутівців, обвинувачених у розстрілах людей на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Про це йдеться в заяві організації, яка представляє інтереси потерпілих у цій справі, пише hromadske.

«Батьківщина Героїв Небесної сотні» наголосила, що ці екс-беркутівці не є ні учасниками, ні жертвами конфлікту на Донбасі, а також не пов’язані із сепаратизмом.

«Таке звільнення унеможливить завершення головного судового процесу у справах Майдану… Саме із цим процесом рідні загиблих Героїв Небесної Сотні і суспільство в цілому пов’язаність язують головним чином свої надії на справедливість. Оскільки всі інші судові справи розглядаються в десятки разів повільніше і не всі з нас доживуть до їх фіналу. І свідоме свавільне знищення цього процесу шляхом виведення із нього підсудних – спричинить непоправну шкоду і потерпілим, і надіям українців на справедливість і довірі до правосуддя в Україні, а також може призвести до розколу суспільства, хвилі протестів і соціальних вибухів», – йдеться у заяві.

Родини Героїв Небесної сотні считают, що вимогою видати екс-беркутівців Росія хоче розколоти суспільство і вчинити «ревізію оцінки Революції Гідності» й у підсумку змінити курс України з проєвропейського на проросійський.

Так, Зеленського просять:

1. «Не допустити втручання РФ у здійснення правосуддя в найбільш резонансній і історично важливій справі в Україні;

2. Не допустити втручання і вплив РФ на прокурорів і суддів у цьому процесі для зловживання владою з боку прокурорів і винесення завідомо неправосудних рішень з боку суддів. Не наражати на небезпеку незалежність судової системи України;

3. Не допустити неправосудного звільнення обвинувачених у цьому провадженні, що потягне зупинення судового процесу, перешкодить встановленню і доведенню істини у справі і досягненню суспільного консенсусу стосовно подій Революції Гідності;

4. Запобігти спробі РФ під поглядом кроків по вирішенню конфлікту, розширити його на всю Україну – в часі і просторі, а вимога щодо звільнення підсудних у кримінальній справі щодо масових вбивств, які вчинялись до початку збройного конфлікту в Києві – є саме цим.

5. Не допустити розколу суспільства, хвилі акцій протесту, які очевидно стануться при спробі реалізації таких рішень».