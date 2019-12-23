За листопад Ради жодного разу не відвідали три депутата

Комітет виборців України оприлюднив традиційний рейтинг
депутатів-прогульників за грудень. Так, 51 депутат взяв участь лише в
половині голосувань Верховної Ради, при цьому 8 парламентаріїв пропустили більше
90% голосувань.
Троє парламентаріїв не взяли участі ні в одному
голосування Ради за весь місяць:
– Любов Шпак – «Слуга народу»;
– Роман Іванісов – позафракційний;
– Віталій Данилов – «Батьківщина».
Крім того, ще 5 парламентаріїв брали участь в менш 10%
голосувань парламенту:
– Антон Яценко («За майбутнє») – 0,19%;
– Вадим Столар («ОПЗЖ») – 7%;
– Ігор Палиця («За майбутнє») – 9%;
– Олександр Абдуллін («Батьківщина») – 9%;
– Андрій Деркач (позафракційний) – 9%.
У той же час у Верховній Раді в цьому місяці є відразу два
зразкових депутати, які взяли участь у всіх голосуваннях:
– Руслан Князевич – «Європейська солідарність»;
– Олександр Бакумов – «Слуга народу».
Раніше SKELET-info повідомляв, що голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія збирається провести у Верховній Раді голосування за дозвіл торгувати в парламентському буфеті алкоголем.
Також стало відомо, як витрачаються бюджетні гроші в лікарні «Феофанія», де можуть безкоштовно
лікуватися народні депутати та члени їх сімей. Також нові депутати будуть отримувати підвищені зарплати.