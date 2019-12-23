За листопад Ради жодного разу не відвідали три депутата

Комітет виборців України оприлюднив традиційний рейтинг

депутатів-прогульників за грудень. Так, 51 депутат взяв участь лише в

половині голосувань Верховної Ради, при цьому 8 парламентаріїв пропустили більше

90% голосувань.

Троє парламентаріїв не взяли участі ні в одному

голосування Ради за весь місяць:

– Любов Шпак – «Слуга народу»;

– Роман Іванісов – позафракційний;

– Віталій Данилов – «Батьківщина».

Крім того, ще 5 парламентаріїв брали участь в менш 10%

голосувань парламенту:

– Антон Яценко («За майбутнє») – 0,19%;

– Вадим Столар («ОПЗЖ») – 7%;

– Ігор Палиця («За майбутнє») – 9%;

– Олександр Абдуллін («Батьківщина») – 9%;

– Андрій Деркач (позафракційний) – 9%.

У той же час у Верховній Раді в цьому місяці є відразу два

зразкових депутати, які взяли участь у всіх голосуваннях:

– Руслан Князевич – «Європейська солідарність»;

– Олександр Бакумов – «Слуга народу».

Раніше SKELET-info повідомляв, що голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія збирається провести у Верховній Раді голосування за дозвіл торгувати в парламентському буфеті алкоголем.

Також стало відомо, як витрачаються бюджетні гроші в лікарні «Феофанія», де можуть безкоштовно

лікуватися народні депутати та члени їх сімей. Також нові депутати будуть отримувати підвищені зарплати.