У Мілованова підрахували безробітних українців

За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі і
сільського господарства кількість безробітних в Україні становить 1,5 мільйона
осіб. Про це повідомив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов під час
візиту на державне підприємство «Турбоатом», інформує прес-служба
Мінекономіки.
«У нас 8,5% безробітних, тобто 1,5 мільйона. Потрібно
спростити законодавство, полегшити найм співробітників і підвищити їх соціальну
захист. І точно змінити роботу центрів зайнятості. Вони не повинні бути соціальної
касою, а повинні надавати реальну допомогу людям у пошуку гідної роботи.
Тому що туди тільки за грошима приходять», — повідомив Милованов.
Він зазначив, що в уряді поставили за мету скоротити безробіття
до 5%. При цьому розмір зарплат в Україні має щорічно зростати на 2 тис. гривень
($85,6).
Раніше SKELET-info повідомляв, що серед міністрів за листопад найбільше отримав Милованов – 64 тис. грн. Також Кабінет міністрів повинен погодити розмір премії за листопад Мілованову – його пропонувалося преміювати на 236 тисяч гривень.
Також повідомлялося, що в Україні рівень бідності протягом останніх чотирьох
років зріс практично в геометричній прогресії. Також через постійно
подорожчання продуктів українцям доводиться переглядати раціон і віддавати
перевагу більш дешевим товарам. Так, українці почали замінювати м’ясо крупами
і овочами.