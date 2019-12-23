У Мілованова підрахували безробітних українців

За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі і

сільського господарства кількість безробітних в Україні становить 1,5 мільйона

осіб. Про це повідомив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов під час

візиту на державне підприємство «Турбоатом», інформує прес-служба

Мінекономіки.

«У нас 8,5% безробітних, тобто 1,5 мільйона. Потрібно

спростити законодавство, полегшити найм співробітників і підвищити їх соціальну

захист. І точно змінити роботу центрів зайнятості. Вони не повинні бути соціальної

касою, а повинні надавати реальну допомогу людям у пошуку гідної роботи.

Тому що туди тільки за грошима приходять», — повідомив Милованов.

Він зазначив, що в уряді поставили за мету скоротити безробіття

до 5%. При цьому розмір зарплат в Україні має щорічно зростати на 2 тис. гривень

($85,6).

Раніше SKELET-info повідомляв, що серед міністрів за листопад найбільше отримав Милованов – 64 тис. грн. Також Кабінет міністрів повинен погодити розмір премії за листопад Мілованову – його пропонувалося преміювати на 236 тисяч гривень.

Також повідомлялося, що в Україні рівень бідності протягом останніх чотирьох

років зріс практично в геометричній прогресії. Також через постійно

подорожчання продуктів українцям доводиться переглядати раціон і віддавати

перевагу більш дешевим товарам. Так, українці почали замінювати м’ясо крупами

і овочами.