Смуга смертників: на «забійній» місці під Києвом сталося жорстке ДТП

На сумно відомому розвороті на с. Круглик під Києвом стався подвійний «автобоулинг». В результаті один чоловік отримав травми.

ДТП сталися на одеській трасі 21 грудня, проте подробиці стали відомі тільки зараз. Як повідомили начальник прес-служби ГУНП в Київській області Микола Жукович, перша аварія без постраждалих сталася перед світлофором.

«Через деякий час на відстані близько сотні метрів сталося ще одне ДТП: легковик врізався в задню частину іншого авто. Постраждала одна людина», – зазначив він.

На кадрах, знятих камерою зовнішнього спостереження, видно, як автомобіль на швидкості влетів у позашляховик. Також було пошкоджено ще два транспортних засоби.

Користувач Вадим Тягнирядно опублікував відео ДТП з близької відстані. Видно, як передня частина легкового автомобіля передбачуваного порушника практично знищена.

ДТП на одеській трасі

Вадим Тягнирядно

Користувачі соцмереж вже назвали місце події «смугою смертників». Як повідомляв OBOZREVATEL на даній ділянці регулярно відбуваються ДТП. Остання жорстка аварія з участю десятка автомобілів сталася 5 грудня.

Всього за півтора року на «пекельному» розвороті сталося 48 ДТП, в яких загинули 2 людини і 9 осіб отримали травми. Проблема полягає в тому, що для розвороту водіям необхідно перетнути три смуги зустрічного транспорту, що несеться з височини.