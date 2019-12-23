Фашик Донецький: Маваши з раші. Будні інформаційної війни

Трохи докладніше про скандал з приводу виступу збірної України і типу «збірної» дыныры, бо багато сховали саме те, що й хотіли ипсо-шники рф — посіяти паніку і знову підняти тему «визнання» Україною дынырийского халіфату.

Взагалі подібні інформаційні операції повинні були відбутися набагато раніше, але нам з вами невимовно щастить — наш ворог в кремлі тупий до непристойності правда, в тупості і полягає його сила, але про це як-небудь іншим разом]. Давайте перейдемо до суті і розберемо шо сталося.

Чесно, не гортав і не читав толком ватні типу змі та наших панікерів, мене більше цікавлять технічні деталі скандалу і схема дій.Дано : змагання на території рф і явна провокація з боку рф.Мета — підняти з попелу наратив про те, що дыныры визнала Україна

Технічно така інформаційна операція обходиться в копійки, тут не потрібен мільйонний бюджет : запросив до себе в країну на спортивні змагання об’єкт спецоперації, підставив на камери ріс тб і розтиражував підставу в змі.Всі. Змагання подинформационную операцію не треба робити, все має бути несподівано і натурально, щоб ворог був шокований від удару.

Тепер про спортсменів України, яких красиво підставили.

Не буду зараз піднімати персоналії спортсменів, на скільки вони ватні і т д або дивитися їх сторінки в инстаграмм і в соцмережах, я про інше. Увага, питання : як ви думаєте, чи є у наших спортсменів чіткі інструкції, підписані на рівні міністра спорту, а також з підписами тренерів і спортсменів, які представляють Україну на міжнародній арені, згідно з яким, у разі провокації з боку рф або типу збірних дыныры-лыныры, є план дій ?

Наприклад : якщо оголошують, мовляв на братиме участь дынырийская збірна, значить наша збірна автоматично знімається з змагань, збирається прессуха сжурналистами світових видань, спортсмени, кожен на своїй сторінці в соцмережі, криє матом рф і закликає МОК або міжнародну федерацію виду з порту трахнути рф без мастила за подібну провокацію, плюс міністр спорту офіційно звертається до всіх міжнародних інстанцій з проханням дати вічний бан в спорті всім тим, хто приїхали в рф під

«прапорами» дыныры. Ну і так далі.

Думаю, ви самі знаєте відповідь. Немає у наших спортсменів подібних інструкцій. Не було при старій владі, немає і при новій. Плюс немає чіткої позиції керівництва країни з приводу участі спортсменів на абсолютно будь-яких спортивних заходах на росії з чітко прописаними наслідками для учасників, у разі вдало спланованої кремлем провокації, аж до позбавлення громадянства і виключення зі збірною. Цього не зроблено при Порошенко, ніхто не збирається подібні речі прописувати при Зеленском, давайте не кривити душею. Для того, щоб зробити і впровадити подібну інструкцію, розробити механізм покарання та дій у разі провокацій, потрібно до запаморочення хотіти упиздить рф так, щоб аж жаби завили на мокшанских болотах. Або просто яйця.

Але ми відволіклися від теми провокації, давайте поговоримо про те, як потрібно було дати здачі. Навіть не здачі, а провести блискучу контратаку проти рф в інформаційному плані, від якої у соловйова і компанії рвоне так, що вічна мерзлота почне плавитися. Вихід є, треба просто хотіти припиняти будь-які провокації з боку ипсо рф і бити роспропаганду залізним прутом. Ну або битою.

Правда, для цього всього потрібна командна робота і колектив людей, які покажуть зуби і яйця кремлю.Уявіть як би ебануло на росії, якщо б відразу, після провокації з боку рф, наш міністр спорту скликав прессуху і завив би шось типу такого :з приводу провокації з боку рф і якихось бомжів, які іменують себе дынырийцами, хочу сказати наступне : буде проведено внутрішнє розслідування у нашої збірної, ми з’ясуємо причини, чому діяли не за інструкцією і чому наша збірна демонстративно покинула змагання.

Винуватці будуть покарані і позбавлені всіх звань і регалій, які видали їм влади України. Також хочу зазначити, що Україна, як країна, в повній мірі відчула на собі утиски з боку рф, хочу відповідально заявити про те, що ми підтримуємо всі гноблені нині корінні народи рф і запрошуємо збірні Республіки Ічкерія,Республіки Ідель-Урал, Сибірської Народної Респулики,Кубанської Народної Республіки, Республіки Черкессия не боятися, а брати участь у будь-яких спортивних змаганнях на території України під прапором російських окупантів, а своїми рідними прапорами.

Крім того, хочу знову попередити спортсменів рф і спортивних чиновників з рф, що підтримують територіальні непорозуміння на території України про те, що : будь-який прояв підтримки терористів в соцмережах або в змі, означає статус нев’їзного в Україну терміном на 149 років, а також родичів+ануляцію всіх спортивних результатів

на змаганнях міжнародного рівня в Україні.

Ті ж самі так звані «спортсмени» дыныры, які виступили під «прапором неіснуючої країни», отримують заборону в’їзду на територію України терміном на 500 років, їх родичі позбавляються всіх можливих соцвиплат бюджету України і звичайно ж, наші юристи подали в міжнародні суди та спортивні інстанції скарги на піб «спортсменів» дыныры з проханням заборони в’їзду на територію будь-якої країни, яка є учасником Олімпіади +пішли папери в Інтерпол на цих «спарцменов» як на осіб, відкрито підтримують тероризм. Дякую за увагу.

Епілог. Кажуть, що спорт як би поза політикою і все таке. Тільки це не зовсім так, бо рф проти нас використовує всі методи в плані інформаційної війни. Чим ми відповідаємо на інформаційні операції рф ? Нічим. Видосиками з тырнета і хамовитими інтерв’ю. Я б на місці нашої нової влади вдарив би по руках роспропаганде за провокацію. Бо такі преценденти не можна залишати без покарання. Думайте, як покарати ипсо рф, нові влади України, думай.ті.

Фашик Донецький