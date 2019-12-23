Промвиробництво в Україні знижується шостий місяць поспіль: динаміка вражає

Обсяги промислового виробництва в листопаді 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,5%.

За даними статистичного відомства, за січень-листопад зафіксовано падіння промвиробництва на 1,2%.



За перші 11 місяців 2019 року у видобувній промисловості і розроблення кар’єрів зростання склало 0,8%, у переробній промисловості — падіння на 1,7%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — падіння на 2,7%.

Відзначимо, в березні 2019 роду обсяги промислового виробництва зросли на 2,1% — вперше за чотири місяці. У квітні зростання прискорилося до 5,2%, проте у травні сповільнилася до 1,6%. У червні обсяги знову скоротилися на 2,3%, в липні — на 0,2%, у вересні — на 1,7%, у жовтні — на 5,0%.