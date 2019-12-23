Fitch підвищив рейтинг життєздатності “Приватбанку”

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинг життєздатності (viability rating) державного банку з рівня “b-” до “b”. Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з повідомлення “ЛигаФинансы” з посиланням на реліз агентства від 23 грудня.

При цьому Fitch підтвердив загальні довгострокові рейтинги дефолту емітента усіх чотирьох державних банків на рівні “B”. Але показник життєздатності поліпшений тільки для Привату.

Відзначається, що підвищення VR Приватбанку відображає його сильні ринкові позиції, фінансові показники і стабільну якість активів на тлі зростання кредитування економіки.

Щодо Ощадбанку і Укрексімбанку агентство констатувало наявність ризиків, пов’язаних з великою часткою непрацюючих кредитів в цих банках.