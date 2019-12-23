Олексій Кущ: “Що означає зміцнення гривні на 19% в цьому році?”

В останні роки в Україні багато говорили про роль трансфертів трудових мігрантів в розвитку економіки (особливо в секторі торгівлі та житлового будівництва).

Що означає зміцнення гривні на 19% в 2019-му? Фінансові спекулянти отримали до базової прибутковості ОВДП (14-20%) додатковий дохід у вигляді позитивних курсових різниць (+19%), разом – в профіті під 40% прибутковості вкладень у державні облігації в доларовому еквіваленті.

А ось трудові трансферти в Україну, навпаки, втратили 19%, тобто сім’ї трудових мігрантів змогли купити в гривневому еквіваленті на 24% менше товарів і послуг (додамо 5% споживчої інфляції).

Якщо взяти за основу показник трансфертів у 10 млрд. дол., приблизно 2,5 млрд. грошей наших “заробітчан” були просто змиті в рукотворний “унітаз” Мінфіну і НБУ, тобто на користь лобі інвестиційних банкірів.

З “людиноцентричної” економікою вас!

Олексій Кущ