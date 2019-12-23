У Кривому Розі затримали чоловіка, підозрюваного в розбещенні 5-річної дівчинки

У Кривому Розі міліція затримала чоловіка, який підозрюється в розбещенні 5-річної дівчинки.

“Як встановили поліцейські Покровського відділення поліції, 68-річний родич вчинив дії сексуального характеру у відношенні 5-річної дівчинки. Батьки дитини 22 грудня повідомили про злочин в поліцію. Правоохоронці затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою”, — зазначено в повідомленні Національної поліції в Дніпропетровській області.

За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх).