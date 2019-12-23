Столичному забудовнику в держреєстрі незаконно продовжили оренду ділянок на Микільській Слобідці

Київрада 19 грудня проголосувала за відмову ТОВ «ЛВ-Холдинг» в поновленні договору оренди двох ділянок по вул. Микільсько-Слобідська, 7-9 у Києві. Разом з тим, виявилося, ще до цього рішення в держреєстрі без підстав було відновлено оренда ділянок на 5 років.

Київрада передала ділянки площею 0,39 га та 0,87 га (пляж) по вул. Микільсько-Слобідська, 7-9 в оренду «ЛВ-Холдинг» ще в 2005 році. Надалі договір оренди був продовжений ще на 5 років в 2014 році.

19 листопада 2018 «ЛВ-Холдинг» направив в Київраду два листа-повідомлення (№ КОП-1297 і КОП-1298) з проханням відновити оренду. Однак, це питання не розглядалося. А 19 грудня Київрада затвердила рішення про відмову в поновленні оренди ділянок «ЛВ-Холдинг».

У той же час виявилося, що у державному реєстрі прав на нерухоме майно на підставі згаданих листів-повідомлень було зареєстровано оновлення оренди ділянок по вул. Микільсько-Слобідська, 7-9 до 2024 року.

Підстав для таких реєстраційний дій у реєстратора не було. Адже відповідне рішення Київрадою не приймалося. І листи-повідомлення не можуть бути підставою для поновлення строку оренди.

Джерело фото – nashigroshi Джерело фото – nashigroshi

За даними джерела «Наших грошей», провів реєстрацію реєстратор КП «Реєстраційне бюро» Володимир Гаращенко. Людина з таким ПІБ фігурує у кримінальному провадженні № 22015101110000183 від 07.10.2015 за фактами зловживання службовим становищем при виділенні землі в 2015 році на території с. Щасливе Бориспільського району. Станом на вересень 2019 року це справа вело НАБУ.

Нагадаємо, що між вказаними ділянками 0,39 га і 0,89 га розташований ділянку площею 1,49 га, що знаходиться в приватній власності ТОВ «Нова слобідка» з 2010 року. У тому ж році «Нова слобідка» і «ЛВ-Холдинг» уклали інвестиційний договір, за яким домовилися побудувати на вул. Микільсько-Слобідська, 7-9 житловий комплекс Sundance (на три будинки).

Джерело фото – nashigroshi

Компанії «Нова слобідка» і «ЛВ-Холдинг» зареєстровані за однією адресою (Київ, вул. Грушевського, 28/2, прим. 43) і мають загального директора – Андрія Поминального.

Андрій Поминальний разом з Олександром Пугач є засновниками «ЛВ-Холдинг».

У свою чергу засновниками «Нової слобідки» є Юлія Лабенська і Олександр Стельмащук.

oligarh.media