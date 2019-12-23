Фонд держмайна затягує приватизацію держпідприємств

Голова Фонду Дмитро Сенниченко гальмує підготовку державних об’єктів до продажу, займаючись замість цього розстановкою лояльного менеджменту.



Про це повідомили представники кількох держкомпаній, які перебувають у приватизаційному процесі.



За словами менеджерів підприємств держсектора, ФДМ відмовляється підписувати необхідні нормативні документи та узгоджувати фінансові показники держкомпаній.

«Якісь пробуксовки з підписанням документів з радниками», — повідомив заступник директора одного з держпідприємств.



Опитані менеджери кажуть, що у встановлені терміни через зволікання об’єкти просто не встигнуть підготувати до продажу. Перші держкомпанії повинні вийти на торги в лютому-березні 2020 р згідно раніше заявленим планам Кабміну.



«В терміни підготовки до продажу точно не вписуємося», — сказав топ-менеджер держактиви з приватизаційного списку.За словами джерел, замість підготовки до приватизації держкомпаній, ФДМ займається кадровими ротаціями. На думку експертів, така політика ФДМ може свідчити про перерозподіл грошових потоків держпідприємств і продовжують діяти тіньових схемах у сфері держуправління підприємствами.



«Не бачу особливого сенсу у зміні керівництва компаній з госсреды, які ось-ось мають піти з молотка», — сказав економічний аналітик ІА «Інфоіндустрія» Дмитро Гордейчук.

На його думку, затіяна ФДМ кадрова метушня навколо держпідприємств може відлякати потенційних інвесторів. Сам же Сенниченко публічно хвалиться, що підготовка до приватизації йде повним ходом.



«Фонд вже з головою у підготовці! Бачите ці стоси папок? У кожній з них документи різних держпідприємств. Відправляю їх своїм підписом на приватизацію», — говорить він відеозверненні.



Як повідомлялося, Кабмін має намір приватизувати в 2020 році ОПЗ, Електроважмаш, ОГХК, Центренерго та «Укрспирт», шахту «Краснолиманська» та інші. З цього списку вже змінений менеджмент в Центренерго і Електротяжмаші. За даними ЗМІ, ФДМ готується призначити нових топів на Одеський припортовий завод і в Об’єднану гірничо-хімічну компанію.



На ОПЗ претендує представник партії «Свобода» Микола Синиця. На ОГХК – помічник нардепа Віктора Медведчука — Михайло Марков.