Україна припинила експорт коньяку і шампанського в зв’язку з завершенням перехідного періоду після підписання Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, заявив перший віце-президент Торгово-промислової палати Михайло Непран.

Згідно з додатком 3 регламенту Європарламенту та Ради ЄС, країни походження, які можуть використовувати назви “коньяк”, “арманьяк”, “граппа”, “бренді де херес”, – Франція, Італія і Іспанія.

“ТПП України припиняє видавати сертифікати на напої під назвою “коньяк”, “арманьяк”, “граппа”, “бренді де херес”, – сказав Непран.

Відтепер Україна буде постачати за кордон вино ігристе і бренді, згідно з кодами класифікації зовнішньоекономічної діяльності.

Назви “шампанське” і “коньяк” походять від географічних назв території Франції – провінції Шампань і міста Коньяк.

Арманьяк – міцний спиртний напій, що виготовляється шляхом дистиляції білого виноградного вина у французькій провінції Гасконь.

Граппа – італійський виноградний алкогольний напій, міцність якого складає від 36% до 55%.

Бренді де херес, або хересний бренді – традиційний алкогольний напій в Іспанії міцністю від 36% до 45%, він виробляється з спирту і винних дистилятів, які витримують більше півроку в спеціальних дубових бочках з-під хересу.