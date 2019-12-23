Банк «Розрахунковий центр» розмістить на коррахунку в НБУ 350 млрд грн

18 грудня 2019 р банк «Розрахунковий центр» прийняв рішення про проведення значного правочину — розміщенні на коррахунках в Нацбанку 350 млрд грн.

Це 1148% всіх активів банку.

Крім того, банк збирається розмістити 250 млрд грн на коррахунку в «Укрексімбанку».

На таку ж суму «Розрахунковий центр» купить депсертифікати НБУ.

Ще 20 млрд грн банк «інвестує» в ОВДП.

«Дуже схоже, що хтось вирішив відмити бюджетні гроші по великому», — говорить скарбник великого банку.

«Космічна угода, швидше за все, мова йде про відмивання державних коштів», — підтверджує заступник голови правління іноземного банку.

Основні акціонери «Розрахункового центру» Нацбанк (83,5% акцій), Кабмін (6,4%), Мінфін (3,2%), Ринат Ахметов (2,7%).

У квітні 2019 р НБУ оштрафував «Розрахунковий центр» на 200 тис грн за відмивання брудних грошей, у т ч за ОВДП.

У травні Нацбанк звільнив голову правління банку «Розрахунковий центр» Юрія Шаповала у зв’язку з відмиванням брудних грошей.

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