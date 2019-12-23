Цинічна афера: у скандальну справу Фукса» увійшов ще один «гравець»

Північний апеляційний господарський суд прийняв рішення призупинити розгляд апеляційного провадження за заявою КП «Київський метрополітен» у зв’язку з тим, що в справу вступив новий «гравець».

17 грудня відбулося судове засідання по взаєминам КП «Київський метрополітен» і ТОВ «Австро-Угорська Лізингова компанія», в результаті яких підземка опинилася в колосальні борги. З бюджету йдуть суми з багатьма нулями, метро Києва вже оказывалоось на межі зупинки і була підвищена вартість проїзду. Сама можливість зупинки столичного метро, як розумієте, це вже ЧП.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL,Північний апеляційний господарський суд прийняв рішення про відкриття апеляційного провадження за заявою КП «Київський метрополітен».

Комунальне підприємство наполягало на перегляді за нововиявленими обставинами постанови Київського апеляційного господарського суду за позовом «Австро-Угорської Лізингової компанії» (раніше – Укррослізинг»).

17 грудня суд ухвалив чотири рішення. Одне з них – призупинити розгляд апеляційного провадження. Однак «зради» тут немає.

Як розповів OBOZREVATEL начальник юридичного відділу КП «Київський метрополітен» Володимир Бабенко, призупинено розгляд за заявою КП оскільки в справі з’явилася ще одна сторона — Державна казначейська служба зі скаргою на рішення судів, що стосуються укладеної мирової угоди між метрополітеном та «Австро-Угорської лізинговою компанією».

Саме ця угода, по суті, й легалізувало цинічну аферу, вигодонабувачем якої став російсько-український олігарх Павло Фукс.

У 2009-2010 компанія Фукса «Укррослізинг» продала київському метрополітену 100 вагонів в лізинг за захмарною ціною, а в 2016 році зажадала штраф, пеню і «коефіцієнт коригування» на загальну суму майже 2 млрд гривень. З них майже 1,2 млрд – результат того самого коефіцієнта, включеного в договір вже після його підписання.

Проте нещодавно правоохоронці активізували роботу, а суд наклав арешт на рахунки компанії, куди йшли мільйони бюджетних коштів. Також він заборонив київському метрополітену перераховувати «заборгованість».

Підставою стало те, що в ході розслідування кримінального провадження прокуратура і поліція прийшли до висновку: в 2017-2018 роках КП «Київський метрополітен» безпідставно перерахував компанії Фукса більше трьохсот мільйонів гривень.

При цьому сума коштів, що підлягають подальшому стягненню з київської підземки, становить більше 600 мільйонів грн.

Рішення суду від 17 грудня