Вивели в офшори 4,4 млрд грн: керівництву українського банку оголосили підозра у великому розкраданні

У понеділок, 23 грудня, колишньому голові ради директорів АТ «Дельта Банк», заступник начальника департаменту корпоративного бізнесу та директора одного з товариств з обмеженою відповідальністю оголосили підозра в розкраданні 4,4 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ. Правоохоронці встановили, що посадові особи банку незаконно виводили грошові активи в особливо великих розмірах.

За схемою, вони протягом 2012-2015 років здійснювали кредитування підконтрольного фіктивного суб’єкта господарської діяльності. Гроші перераховувалися на підставі фіктивних угод за межі території України на рахунки підконтрольних офшорних компаній.

У той же час посадові особи АТ «Дельта Банк» для прикриття такої незаконної діяльності несанкціоновано втручалися в роботу міжнародної платіжної системи та вносили неправдиві відомості до автоматизованої банківської системи.

Такі дії стали підставою для визнання АТ «Дельта Банк» неплатоспроможним і була введена тимчасова адміністрація. Згідно з висновками судово-економічних експертиз були підтверджені завдані посадовими особами АТ «Дельта Банк» збитки в сумі 4,4 мільярда гривень.