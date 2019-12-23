Партія «Слуга народу» показала найгірші результати на виборах в ЗТВ

Згідно з першими результатами по різних областях, партія «Слуга народу» отримала нищівної поразки, програвши в першу чергу самовисуванцям під час виборів у ЗТВ.

Як повідомила голова Житомирської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Анжеліка Лабунська, в одній з ОТО на Житомирщині самовисуванці отримали 10 місць, «Батьківщина» – 8, «Слуга народу» – 3.

Разом з тим на Київщині в Калинівську ОТО від «Слуги народу» пройшов один депутат з 26. У Зазимскую від цієї партії – два депутата з 22. На Закарпатті з 9-ти ВІД «слуги» виграли лише у двох.

По Миколаївській області в Мішково-Погоріловської ОТО, в селі Капустине, 131 житель проголосував за самовисуванця, 26 – за «Слугу народу», в селі Ташкент – 467 за самовисуванця проти 7 за «слуг». У селі Коларово 757 чоловік віддали голоси за самовисуванця та 19 – за партію влади.

За Веснянской ОТО в селі Сливино: 330 – за самовисуванця, 35 – за «Слугу народу». У Надбугском: 293 – за самовисуванця, 23 – за «Слугу народу»; в Весняном: 145 – за «Слугу народу», 473 – за самовисуванця