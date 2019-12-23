Білорусько-російський інтеграційний пакет буде узгоджений на днях, – віце-прем’єр Білорусі Крутий

Залишилося узгодити кілька питань, рішення по яких, як очікується, буде знайдено в найближчі дні.

Про це на прийомі в посольстві Росії в Білорусі заявив перший віце-прем’єр Білорусі Дмитро Крутий, передає БЕЛТА.

За словами Дмитра Крутого, сторони в першу чергу ведуть діалог з економічних питань, політичні теми не стоять на порядку денному. “На сьогоднішній день у нас за великим рахунком, за винятком кількох питань, які, думаю, доуточнятся в найближчі 2-3 дні, весь інтеграційний узгоджений пакет.

І ми підберемо час, щоб наші лідери в урочистій обстановці його підписали або парафували. Це, звичайно, дасть абсолютно безпрецедентний новий імпульс розвитку наших відносин. В першу чергу це буде економіка”, – заявив Дмитро Крутий.

Перший віце-прем’єр констатував, що робота спочатку йшла дуже повільно, коли ще тільки почали готувати програму поглиблення інтеграції. “Тут немає нічого дивного. Особливо за останні роки, коли Російська Федерація опинилася в дуже складній ситуації і зіткнулася по суті з безпрецедентним зовнішнім тиском, вона була змушена трансформувати свою економічну і фінансову політику.

Звідси і бюджетна консолідація, введення правил, податковий маневр, політика імпортозаміщення та інше, – зазначив Дмитро Крутий.

– І нам як найближчих партнерів здавалося, що це багато в чому спрямована проти нас.Російські колеги з галузевих відомств роз’яснили, що це не так. І сьогодні ми це відчуваємо”. “Ці всі війни, які в нас відбувалися – газові, нафтові, цукрові, проблеми з доступом тракторів, молока або чогось ще – звичайно, вони на наших галузевих регуляторів наклали відбиток певної абсолютно нездорової конфронтації, яка заважала на першому етапі роботи. Але коли люди зрозуміли, що це серйозно, це спроба вибудувати на новій основі економічні відносини (надійшло з самого верху така вказівка), тепер не треба боятися самих прогресивних форм співробітництва і взаємодії, процес, відверто кажучи, пішов”, – заявив перший віце-прем’єр.