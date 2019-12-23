Геращенко та Луценка “поцапалися” у мережі

Нардеп від партії “Європейська солідарність” Ірина Геращенко та колишній генеральний прокурор Юрій Луценко, які досі були ідейними колегами, побили горщики.

Про це свідчить пост у соціальній мережі Facebook колишнього віце-спікера парламенту. “Обнадійливі новини після відеоконференції гуманітарної підгрупи.

Сподіваємося, що до нового року вдасться витягти наших заручників. Ї праві учасники переговорної групи, які закликають зараз всіх витримати паузу. Це час, коли будь-яке зайве слово може завадити.

Це дуже чутліва і делікатна тема. Особливо в ці дні варто подумати про родини заручників, які кілька років чекають звільнення. Тому – тримаємо кулаки і бажаємо нашій переговорній групі, щоб все вдалося. Чекаємо наших вдома, – написала Ірина Геращенко у Facebook.

Альо колишній генпрокурор Юрій Луценко не залишив допис політика без коментарів. Він підкреслив, що обмін може стосуватися так званих “беркутівців”, яких наразі поступово відпускають на волю. Цікавим є той факт, що і Ірина Геращенко, і Юрій Луценко, є представниками однієї політичної сили – партії колишнього президента Петра Порошенка “Європейська солідарність”.

Дивно, що їх позиція щодо звільнення полонених не різною. Нагадаємо, тристороння контактна група у Мінську домовилася про обмін полонених у форматі «усіх встановлених на усіх встановлених».