Росія почала тестувати можливість ізолювати свій інтернет від світу, – “Reuters”

В понеділок 23 грудня Росія провела ряд тестів, щоб перевірити, чи працюватиме інтернет, якщо країну відключити від світової мережі.

Про це повідомляє Reuters на основі російської офіційної інформації.

Тестування повинно було проводитися на базі урядових установ Росії, включаючи ряд міністерств, ФСБ, Ростелекома та інших. Приватні телекомунікаційні компанії, такі як “Вимпелком”, МТС і Мегафон і компанія з кібербезпеки Лабораторія Касперського також повинні були брати участь. Тестування проводилося для реалізації закону про так званий “суверенній інтернеті” в Росії. Закон про “суверенну інтернеті” набув чинності в Росії в кінці жовтня. За нього, інтернет-провайдери повинні встановити обладнання, яке дозволить влади виявити джерело трафіку і заблокувати його.

Провайдери також будуть пропускати інтернет-трафік через пункти, контрольовані державою, зменшивши залежність від серверів, розташованих на Заході. Декларована мета цього російського закону – захистити інтернет від кібератак. Спікери держави заявляють, що зміни не вплинуть на користувачів. Критики відзначають, що Кремль може використовувати новий закон для того щоб, за прикладом Китаю, ввести цензуру і закрити Інтернет від світу.

Після введення закону “російський уряд отримає ще більший контроль над свободою слова і інформації в інтернеті”, йдеться в заяві міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch (HRW) про новому російському законі. “Закон про “суверенну інтернеті” має на меті створити законодавчу основу для масового спостереження і дозволяє уряду забезпечити дотримання інтернет-користувачами законів, які шкодять свободу самовираження і правил приватності”, – зазначає організація.

“Цей закон дозволяє в значних масштабах і без рішення суду блокувати свободу слова та інформації без дотримання прозорості, відповідного судового нагляду або контролю по суті, – говорить Рейчел Денбер, заступник директора HRW з питань Європи та Центральної Азії. – це погана новина для Росії , що створює небезпечний прецедент для інших країн. Росія повинна припинити втілювати цю систему на тлі підтримати вільний і відкритий інтернет”.