Під Києвом судять багатодітну матір, яка вбила свого немовляти відразу після пологів

У Київській області молода багатодітна мати вбила новонародженого, їй загрожує п’ять років позбавлення волі.

Про це інформує прокуратура області.

«Під процесуальним керівництвом Фастівської місцевої прокуратури повідомлено про підозру 31-річній місцевій жительці у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ст. 117 КК України, а саме у навмисному вбивстві своєї новонародженої дитини відразу після пологів», — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрювана відчувши сутички, зайшла в приміщення туалету в гуртожитку, де проживала і самостійно народила життєздатну доношеної дівчинку.

Після цього вирішила позбутися дитини. Новонароджену дитину на дитячій колясці відвезла в розташовану неподалік лісосмуги і поклала на землю при надмірно низькій температурі повітря. Згодом тіло дитини було виявлено працівниками поліції.

Встановлено, що горе-матері на вихованні перебуває ще п’ять малолітніх дітей.

Наразі досудове розслідування триває.

За вчинення вказаного злочину їй загрожує покарання у вигляді позбавлення свободи строком до 5 років.