Політолог: адвокатам Антоненко не дають ознайомитися зі справою у повному обсязі, правоохоронці невпевнено щось приховують

Сьогодні дива не сталося, правосуддя так ніхто і не дочекався. Апеляційний Суд Києва залишив підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета Андрія Антоненко в застінках СІЗО.

Ніякі докази суддям не указ. Те, що військовий згадується у справі лише чотири рази також суд не цікавить. Що цікаво прізвище Антоненко жодного разу не згадується в експертизах. Про це у своєму блозі пише політолог Андрій Смолій.

Він підкреслює, ще більше дивує той факт, що адвокатам не дають ознайомитися зі справою у повному обсязі. Хоча, здавалося б, якщо там так все «бездоганно», то в чому ж проблема? Запитань стає все більше, а відповіді – немає.

Політолог пише, пухке і безпринципне шоу нової влади поставило життя людей на межу виживання, а сім’ї зробило заручниками піару кількох людей, які абсолютно не розуміють, що таке держава. Андрій Смолій зазначає, сьогоднішнє сумне фото з зали суду – яскраве підтвердження того, що робить влада, сім’я буде на свята без батька, а військовий у в’язниці. Завтра ще один суд. По Юлії Кузьменко. Тут теж мало шансів.