Обійшов 14 столиць: вартість життя в Києві порівняли з іншими містами світу

Економісти порівняли вартість життя в Києві з іншими світовими столицями.

Згідно з результатами, у головному місті України жити дешевше, ніж в столицях більшості країн Європи, США, Канади, Австралії, Росії та ряду інших. Відповідну інфографіку на сторінці в Facebook опублікував економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на американському фондовому ринку Володимир Компанієць.

Уточнюється, що для порівняння вартості життя брався ідентичний набір товарів і послуг. У вартість споживчого кошика входили витрати на товари і послуги для сім’ї з 4-х осіб (оренда, комунальні послуги, проїзд, харчування, придбання одягу, дитячий садок, 1 пачка сигарет в день та інше).

Якщо дані неможливо було зібрати і верифікувати, то така країна не в таблицях, а на картах позначена сірим кольором.

Компанієць пояснив, що:

Перший слайд з трьома таблицями показує, на скільки вартість споживчого кошика в Києві відрізняється від вартості аналогічного кошика в столиці іншої країни.

Зелена таблиця зі столицями країн, в яких вартість споживчого кошика менше Києва. Вона показує, на скільки відсотків вартість споживчого кошика в Києві більше.

Синя і помаранчева таблиця зі столицями, в яких вартість життя вище. Вони показують, на скільки відсотків в Києві дешевше жити.

«Завдяки ревальвації з 27 до 23 грн за долар, Київ вартості життя обійшов мінімум 14 столиць таких країн як Румунія, Сербія, Білорусь, Албанія, Марокко, Колумбія та інші», – зазначив економіст.

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Другий слайд відображає країни з вартістю життя в їх столицях порівняно з Києвом. Зеленим, якщо вартість нижче Києва, до червоного, якщо вартість життя вище. Чим яскравіше колір, тим більше різниця.

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Третій слайд показує, дорожче або дешевше жити в столицях цих країн порівняно з Києвом.

facebook.com/volodymyr.kompaniiets