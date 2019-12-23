Транзит газу з Росії: у «Нафтогазі» назвали плюси і ризики нового контракту

У НАК «Нафтогаз» розповіли про позитивні і страшних моментах у переговорах з Росією щодо транзиту газу.

Пост з оцінкою домовленостей з’явився на сторінці компанії в Facebook. У «Нафтогазі» відзначили прогрес у позиції росіян.

«Від «відмовтеся від всіх вимог, а ми подумаємо, чи потрібно з вами говорити» вони еволюціонували до «ну ок, ми заплатимо те, що повинні, а тому, що ще в суді, запропонуємо щось рівноцінне», – сказано в повідомленні.

У компанії також звернули увагу на те, що «Газпром» готовий укласти контракт про об’єднання мереж з оператором ГТС України. Це перехід на європейські правила взаємодії на наших кордонах, який може стати прикладом і для інших країн.

Також в «Нафтогазі» підкреслили, що транзит важливий і як джерело доходів держбюджету, і як частина системи оборони України. «Це наша геополітична захист, яку Росія мріє зруйнувати. Поки не виходить», – додали в компанії.

Позитивним моментом назвали також те, що в протоколі відсутні які-небудь зобов’язання з відновлення закупівель у «Газпрому». Там також не згадуються позови по Криму чи борг Януковича.

Знайшлися і дивні нюанси. «Росіяни відзначають, що їм некомфортно, тому що у нас президенти змінюються кожні кілька років, а це для них, мовляв, нестабільність. А стосунки між «Нафтогазом» і «Газпромом» за новим контрактом – найбільша зараз зона невизначеності», – зазначили в «Нафтогазі».

Вказали також на ризик договору з транзиту. “Ризик №1, що вся історія з бажанням росіян домовитися, – це ширма для порятунку “Північного потоку-2”. Ми раніше ніколи не бачили такої жвавості в дипломатичних, лобістських і бізнес-колах за цим проектом у Вашингтоні. А ми бачили багато», – резюмували в компанії.

Вітренко розповів про газовий контракт з РФ

Своєю думкою поділився також виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко. «У цих газових переговорах ми не дамо повторити помилки 2009 року і обдурити український народ знову. Ми, як і завжди, займаємо максимально конструктивну позицію. Україна налаштована і готова виконувати свої зобов’язання країни-транзитера», – написав він у Facebook.