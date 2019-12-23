Пуск поїздів по Кримському посаді: Міжнародне співтовариство почало давати перші негативні коментарі

Сьогодні після запуску перших поїздів через побудований Російською Федерацією Керченський міст, що з’єднує РФ і незаконно аннексированный Крим, почали з’являтися перші негативні коментарі міжнародного співтовариства щодо цього дії Москви. Так, однією з перших це прокоментувала Фінляндія.

Зокрема, дипломати з Фінляндії заявили, що вони підтримують територіальну цілісність і суверенітет української держави. Фінляндія засудила запуск руху поїздів по залізниці Кримського мосту. Більш детально про це повідомляється в пості зовнішньополітичного відомства Фінляндії на сторінці в соціальній мережі «Твіттер».

Таким чином, фінські дипломати заявили, що вони висловлюють слова підтримки територіальної цілісності та суверенітету української держави в пределеах її міжнародно визнаних кордонів. В цей же час вони поширили заяву Європейського Союзу, в якому також йдеться про те, що вони засуджують запуск руху поїздів через Керченську протоку анексованого Росією Криму.