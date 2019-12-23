Елітні авто та житло в Чорногорії: журналісти «розкопали» багатства топ-чиновника СБУ

Журналісти виявили у родичів 36-річного полковника СБУ Миколи Беззубенко безліч об’єктів нерухомості і автомобілів, які несумісні з їх офіційними доходами.

Відповідне розслідування про начальника першого управління економічної контррозвідки Служби безпеки опубліковано BIHUS info

Стверджується, що Беззубенко і його дружина Юлія живуть в престижному житловому комплексі в Києві на Печерську «Французький квартал». Квартира на 160 кв. м. записана на тестя полковника, який працює на заводі з зарплатою 2000 гривень.

На маму правоохоронця, яка працювала в лікарні, записана квартира в київській новобудові. Таке ж житло в тому ж будинку і ще одна нова квартира вартістю 4 млн гривень зареєстровані на тещу Беззубенко. За даними журналістів, жінка займалася тим, що торгувала на базарі.

Крім того, нещодавно СБУ виділила полковнику службову двокімнатну квартиру в одному з найдорожчих комплексів столиці «Джек-хаус».

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Хто отримав житло в елітній новобудові:

екс-глава департаменту контррозвідки СБУ Олексій Петров;

екс-заступник голови СБУ Віктор Кононенко;

сім’я Миколи Беззубенко.

У BIHUS info також стверджують, що подружжя Беззубенко їздять на престижних автомобілях, які записані на їхніх родичів або сторонніх людей.

Розслідувачі також заявили, що Юлія Беззубенко в 2015 році стала власницею двох квартир в Чорногорії. Можливо, компанія, пов’язана з родиною Беззубенко, будує в цій країні престижний житловий комплекс.

У 2016-му дружина Беззубенко стала власницею чотирьох юридичних фірм, які, за даними журналістів, обслуговували в основному бізнесменів з фармацевтичного ринку, діяльність яких контролює її чоловік, очолюючи управління економічної контррозвідки СБУ. Юристи Центру протидії корупції вважають, що тут є ознаки конфлікту інтересів.