В МЗС і ЄС відреагували на запуск поїздів по Кримському мосту

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з запуском поїздів по Кримському мосту і відвідуванням окупованого Криму президентом Росії Володимиром Путіним. Про це йдеться в заяві МЗС України.

«МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку із неузгодженим візитом Президента Російської Федерації Ст. Путіна в тимчасово окуповану Автономну Республіку Крим та відкриттям руху залізничної частини так званого «Кримського мосту через Керченську протоку, що російська сторона побудувала без згоди України та з грубим порушенням норм міжнародного права, зокрема Конвенції ООН з морського права», — заявили у відомстві.

Також в МЗС заявили, що дії Росії щодо Кримського моста грубо порушують Конвенцію ООН з морського права 1982 року, двосторонні договірні зобов’язання перед Україною та фундаментально суперечать загальновизнаним нормам і принципам міжнародного права.

«Ні Україна, ні одна цивілізована держава світу не визнає нікчемні спроби Кремля легітимізувати анексію частини суверенної території України. Вкотре наголошуємо, що Російська Федерація як держава-окупант несе повну відповідальність за наслідки своїх міжнародно-протиправних діянь», — йдеться в заяві.

«Вимагаємо від російської сторони припинити протиправні дії та будь-яку діяльність на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України — Автономній Республіці Крим р. і Севастополь», — підкреслили українські дипломати.

Повідомляється, що Москві була передана відповідна нота протесту.

На відкриття залізничного руху по Кримському мосту відреагували в ЄС.

«Залізничне сполучення — це ще один крок до примусової інтеграції незаконно анексованого півострова з Росією та ізоляції Криму від України, частиною якої він залишається», — йдеться в комюніке представника Європейської зовнішньополітичної служби (ЄВС), передає Інтерфакс-Україна.

Він також стверджував, що Кримський міст обмежує прохід суден через Керченську протоку в українські порти в Азовському морі. «ЄС очікує, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід через Керченську протоку у відповідності з міжнародним правом», — йдеться в комюніке.

Він зазначив, що «ЄС знову заявляє про повну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. ЄС не визнає і не визнає незаконну анексію Криму Росією».