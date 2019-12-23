Суд скасував рішення про видворення злодія в законі “Гугі” через знищення матеріалів його контррозвідувальної справи в СБУ

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення про примусове повернення з України так званого “злодія в законі” Сергія Глонті на прізвісько “Гуга”, затверджене 1-м заступником голови СБУ Віталієм Маліковим влітку 2017 року. Відповідне рішення 17 грудня 2019 року ухвалила колегія суддів у складі головуючої Тетяни Вівдиченко та суддів-учасників Оксани Епель і Олені Карпушової.

Таким чином служителі Феміди задовольнили апеляційну скаргу, що надійшла від дружини короля злочинного світу — мешканки Одеси Маріні Камінік, про що раніше повідомляв Dетектив-Info.

Нагадаємо, що Камінік оскаржувала рішення про примусове повернення з України її чоловіка — особини без громадянства Сергія Глонті.

Відповідний документ був винесений 5 липня 2017 року на тій годину заступником начальника управління 5 ДКР СБУ Олександром Покладом зважаючи на те, що у діях “Гугі” “наявні ознаки причетності до підготовки на території нашої держави акцій на шкоду національній безпеці України з позицій лідера організованих злочинних формувань”. В Службі Безпеки вказували, що уродженець Тбілісі Глонті має статус так званого “злодія в законі”, контролює та координує діяльність на території нашої держави кавказьких злочинних угруповань, які начебто засилаються спецслужбами РФ для дестабілізації криміногенної ситуації в Україні.

Через це влітку 2017 року контррозвідка розказала Генпрокуратури про винесення рішення про повернення за межі України “Гугі”. Як встановив суд, надалі Глонті написавши розписку, де зобов’язаннями язався не пізніше 6 липня 2017 року залишити територію України, аби виїхати в Республіку Угорщина. “Злодія в законі” супроводили до пункту перетину кордону в місті Чоп, який він добровільно перетнув того ж дня.

Втім, коли в 2019 році дружині “Гугі” поновили рядка для оскарження рішення СБУ, відомство, на думку суддів, не наддало жодного належно оформленого та допустимого доказу на підтвердження обгрунтованості дій спецслужб щодо видворення уродженця Тбілісі. Служителі Феміди вказали, що відповідні довідки із системи Інтерполу не були оформлені належний чином, а їх переклад здійснено невідомою особою.

Окрім того, в СБУ відмовилися надати документи, які містилися в матеріалах контррозвідувальної справи №2637 щодо Сергія Глонті та стали підставою для винесення рішення про примусове повернення короля злочинного світу з України. У спецслужби повідомили, що ці документи було знищено у лютому 2019 року. Начебто “Комісія відібрала для знищення секретні документи, які втратили практичне значення і не мають культурної цінності, строк зберігання яких закінчився згідно постанови № 2/5/4-401 цт від 06.02.2019”.

Враховуючи цей факт, а також зважаючи на відсутність інших допустимих доказів щодо притягнення “Гугі” до кримінальної відповідальності, в тому числі, і за кордоном, за дії, що стали підставами для заведення щодо нього контррозвідувальної справи, колегія суддів ухвалила рішення про задоволення скарги Маріні Камінік. Таким чином рішення СБУ про примусове повернення з України її чоловіка — так званого “злодія в законі” Сергія Глонті, було скасоване.

Відповідна ухвала наразі набрала законної чинності, втім у правоохоронців ще є можливість звернути до Верховного суду для її оскарження в касаційній інстанції.