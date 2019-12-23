Легалізація грального бізнесу – хто провалив голосування?

Верховна Рада провалила Закон України “Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор”. Держбюджет недоотримає від 3 до 9 млрд гривень.

З 226 необхідних голосів для ухвалення законопроекту в сесійній залі знайшлося 213 депутатів, які бажають підтримати законопроект, у тому числі 7 голосів дала депутатська група “Довіра” і по 3 голоси депутатська група “За майбутнє” та позафракційні депутати.

А що ж монобольшінство в особі фракції “Слуга народу”, яка за підсумками виборів отримала 254 мандати і таким чином сама собі є коаліцією?

200 голосів “за”, 48 не голосувало/утрималися/відсутні…

Напередодні Кабмін дав доручення Нацполиции з 20 грудня почати масову перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу і вже за найближчу ніч Нацполиция зупинила діяльність 150 так званих «державних лотерей». Здавалося б – у влади є політична воля нарешті навести лад у гральному бізнесі і якщо вже його неможливо викорінити – поставити його під контроль і примусити платити нормальні податки в бюджет.

Але не склалося. Парламент, проваливши голосування пішов на новорічні канікули. Законопроект відправили в профільний комітет для підготовки до повторного першого читання. Читай – справа знову відправили в довгий ящик.

А тим часом у ЗМІ піднялася хвиля публікацій із звинуваченнями в адресу міністра внутрішніх справ!

Ще раз: депутати пропрезидентської фракції провалили голосування по закону, ініційованого Президентом, а хто винен? “Невістка”!

Насправді, може все простіше? Якщо спікер-представник “Слуги народу” не зрозумів, хто провалив голосування, то спеціально для нього є поіменний список:

Аликсийчук

Андрийович

Бабак

Богданець

Буймістер

Бунін

Вагнер

Верещук

Вінтоняк

Володіна

Воронов

Воронько

Галайчук

Гетьманцев

Дануца

Дмитрієва

Дмитрук

Жмеренецкий

Забуранна

Зуєв

Іонушас

Касай

Коваль

Колісник

Колюх

Копиленко

Крейденко

Кузбит

Культенко

Леонов

Мазурашу

Мезенцева

Неклюдов

Нікітіна

Павліш

Пивоваров

Подгорна

Припутень

Пуртова

Рєпіна

Саладуха

Сольський

Тарасенко

Фролов

Халімон

Чернявський

Шпак

Увазі Давида Арахамія: всі ці депутати представляють партію “Слуга народу” і, відповідно, входять в однойменну фракцію. Давид Георгійович, думайТЕ!