«Підірвав сепаров» в пісочниці: пропагандисти видали божевільний фейк про дитину-героя з України

Прокремлівські пропагандисти заявили, що в Україні начебто нагородили неповнолітнього хлопця, який вирішив підірвати дітей-«сепаров», кинувши гранату в пісочницю.

Безглузда історія активно поширюється в мережі. Підтримують окупантів користувачі перекрутили реальні факти про 16-річного Олександра Гаркуші з Дніпропетровської області, який насправді ціною власного здоров’я врятував життя 5 хлопців, коли побачив, як ті грали гранатою на дитячому майданчику.

Пропагандисти при цьому стверджують, що хлопчик нібито організував вибух і «тепер, як і тато, герой АТО».

«Годуй в*ту лайном або як подаються українські новини за поребриком. Україна – хлопець врятував дітей, які грали гранатою, Рашка – хлопець кинув гранату, постраждали діти, АТО і інші страшилки», – обурився на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан («Штірліц»).