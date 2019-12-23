Повінь – зміна системи

Menu
Close

У ПЦУ розповіли про ризики перенесення святкування Різдва

24.12.2019

Член синоду Православної церкви, голова синодальної богословсько-літургійної комісії архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) прокоментував суперечки з питання про перенесення дати святкування Різдва та календарної реформи в ПЦУ На думку архієрея, перехід ПЦУ на григоріанський календар законсервує багато релігійні громади.

“Поспішна календарна реформа (і навіть непродумані одні лише спроби зараз прорекламувати її пропозиціями “подвоєння святкування”) потенційно законсервують в Московському Патріархаті тисячі громад з мільйонами віруючих і внесе сум’яття в українське православ’я на десятиліття вперед”, – написав архиєпископ Евстритий на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, ризики від реформи церковного календаря зараз очевидні і реальні.

Читайте також:   Суд відкрив справи за позовами звільнених заступників Рябошапки
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *