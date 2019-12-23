Полтавські автодорожники «пробили дно» за 3,77 млрд

Як Агентство місцевих доріг Полтавської області віддало найбільший дорожній поспіль новоствореної компанії з фіктивним бенефіціаром, який ще три роки тому перебував у розшуку.

21 грудня став знаменним днем для Агентство місцевих доріг Полтавської області. У цей день їм був підписаний найбільший дорожній контракт нинішнього року вартістю 3,77 млрд грн на 3-річне експлуатаційне обслуговування доріг регіону.

До тендеру були допущені лише два учасника – ТОВ «РДС-Полтава» та ТОВ «Автомагістраль-Південь». Перша компанія була створена в жовтні цього року і до середини листопада була 100% донькою одеського ТОВ «Ростдорстрой». Як писав «ОЛІГАРХ», її бенефіціарами є Євген Коновалов і Юрій Шумахер, яких включають до складу найближчого оточення мера Одеси Геннадія Труханова. Що стосується ТОВ «Автомагістраль-Південь», то біля витоків створення компанії стояв ще один одеський бізнесмен Олександр Бойко, відомий як бізнес-партнера Олександра Жукова – колишнього тестя Романа Абрамовича і екс-господаря «Ростдоростроя».

Примітно, що в процесі проведення тендеру «Ростдорстрой» активно розчищав дорогу «дочці», наполягаючи на посилення умов тендеру. Спочатку одесити переконали полтавських чиновників збільшити забезпечення, необхідне для участі у конкурсі. Так що за наполяганням «Ростдорстроя» розмір банківської гарантії був піднятий з 1 млн грн до 30 млн грн. Потім за наполяганням «Ростдорстроя» організатори внесли в умови тендеру додаткова вимога до учасників у вигляді збільшення кількості асфальтобетонних заводів для виконання конкурсних робіт, а також необхідність мати в наявності виробничу базу або асфальтовані майданчики для розміщення техніки і зберігання матеріалів не менше ніж у 15 районах Полтавської області.

Все це помітно полегшило одеситам завдання отримання рекордного підряду. Після посилення умов місцеві претенденти, типу ТОВ «ДРСУ Полтава», зондировавшие можливість участі в тендері, не пройшли за кваліфікаційним вимогам.

Рішення про допуск ТОВ «РДС-Полтава» та ТОВ «Автомагістраль-Південь» замовник прийняв 28 листопада, а за тиждень до цього стало відомо про появу в «РДС-Полтава» нового мажоритарного засновника.

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«Ростдорстрой» поступився 75% частку в компанії зареєстрованою в Польщі структурі під назвою Piaseczynska Drogowa Budowlana Kompania (Пясечинская дорожня будівельна компанія).

На перший погляд можна було подумати, що в проект зайшли європейські дорожні інвестори, але в реальності все виявилося не так. Стовідсотковим власником Piaseczynska Drogowa Budowlana Kompania був названий 39-річний житель міста Зіньків Полтавської області Олександр Полюлях. За мірками свого міста це яскравий представник «менеджменту середньої ланки». Як з’ясував «ОЛІГАРХ», до останнього часу Полюлях працював заступником начальника зі збуту Зіньківської філії «Полтаваобленерго», де отримав близько 250 тис. грн зарплати в 2018 р, і є гордим володарем седана Kia Rio. Природно, повірити в те, що один з найбільших дорожніх підрядників України «Ростдорстрой» погодився стати молодшим партнером людини з таким скромним для дорожньої галузі бекграундом, може тільки дуже наївний спостерігач.

Боротьба «РДС-Полтава» з «Автомагістраль-Південь» тривала всього три раунди, за які новачок знизив свою пропозицію з 3,835 млрд грн до 3,775 млрд грн, після чого «Автомагістраль-Південь» здалася. 5 грудня «РДС-Полтава» був визнаний переможцем рекордного тендеру, після чого Агентство місцевих доріг Полтавської області початок фінальну фазу – підготовку до підписання контракту. Пауза затягнулася на два тижні, і лише 21 грудня договір був підписаний.

Примітно, що з боку замовника договір не підписав директор Агентства місцевих доріг Полтавської області Олексій Басан, а його заступник Андрій Заїка. А ще більш примітним виявилося те, що за кілька днів до підписання, як з’ясував «ОЛІГАРХ», Полюлях вийшов зі складу засновників Piaseczynska Drogowa Budowlana Kompania, а 100% частку в ній отримав ще один українець – якийсь Іван Темнохуд 1990 року народження.

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«ОЛІГАРХ» провів невелике розслідування, щоб зрозуміти, що це за людина. І він виявився ще більш схожим на номінального власника, ніж його попередник. Іван Темнохуд 1990 року народження в Україні виявився лише один – і мова йде про людину з досить проблемною репутацією. Це уродженець Харківської області, який кілька років тому змінив місце реєстрації на село Слинькив Яр Диканського району Полтавської області. А в 2016 році Краснокутський районний суд Харківської області оголосив Темнохуда в розшук.

Таким чином, можна стверджувати, що найбільший дорожній поспіль в Україні на 3,77 млрд грн отримала компанія, контрольний пакет якої опосередковано належить особі з ознаками фіктивності.

Хто стоїть за згаданим Темнохудом, можна тільки здогадуватися. Але є як мінімум одна визначна географічне схожість. Агентство місцевих доріг Полтавської області повністю належить Полтавської обласної державної адміністрації, яку з листопада очолює Олег Синегубов. Це юрист із Харкова, який мав великий досвід роботи в органах МВС і до переїзду в Полтаву з 2015 року був деканом факультету №6 Харківського національного університету внутрішніх справ. А під час парламентських виборів Синегубов був довіреною особою харківського девелопера Олексія Красова – нинішнього «Слуги народу», який очолює підкомітет з питань протидії корупції у сфері екології та природокористування.

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