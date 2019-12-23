У Києві в новорічну ніч наземний транспорт працюватиме довше метро: номери маршрутів

31 грудня столичний фунікулер буде перевозити пасажирів всю новорічну ніч. Крім того, на три години продовжать роботу метрополітену, а також наземного транспорту, котрий підвозить пасажирів до станцій метро.

Втім, деякі тролейбуси, автобуси і трамваї будуть курсувати за своїми маршрутами ще довше, ніж метро. Нагадаємо, дитяча залізниця в Києві, яку зазвичай закривають на зиму, продовжить свою роботу у святкові дні.

Тролейбуси

№ 3 — ст. метро «Палац спорту»-Залізничний масив — до 4:05;

№ 5 — ст. метро «Площа Льва Толстого — вулиця Білицька — до 3:55;

№ 8 — ст. метро «Площа Льва Толстого» — вулиця Смілянська — до 4:30;

№ 12 — Ж/д вокзал «Центральний» — ст. метро «Васильківська» — 3:35;

№ 14 — Центральний ж/д вокзал — Ботсад — до 4:25;

№ 16 — Майдан Незалежності — вулиця Щусєва — до 3:00;

№ 24 — вулиця Північна — проспект Волі — до 3:00;

№ 37 — ст. метро «Лісова» — вулиця Милославська — до 3:00;

№ 38 — Національний музей історії України під час Другої світової війни — ст. метро «Видубичі» — до 3:00;

№ 41 — ст. метро «Святошин» — вулиця Тулузи — до 4:00;

№ 18 — Майдан Незалежності — вулиця Сошенка — 4:15;

№ 26 — ст. метро «Нивки» — проспект Свободи — до 4:50;

№ 30 — Кадетський Гай — вулиця Милославська до 3:00;

№ 50 — ст. метро «Либідська» — вулиця Милославська — до 3:00;

№ 32 — вулиця Північна — вулиця Сошенка — до 3:55.

Автобуси

№ 17 — ст. метро «Харківська» — вулиця Драгоманова — до 3:25;

№ 20 — ст. метро «Площа Льва Толстого» — житловий масив Корчувате — до 3:40;

№ 21 — ст. метро «Почайна» — вулиця Милославська — до 4:15;

№ 23 — вулиця Симиренка — вулиця Салютна — 3:30;

№ 33 — ст. метро «Лісова» — Лісовий масив — до 4:10;

№ 33Т — ст. метро «Чернігівська» — ДВРЗ — до 3:55;

№ 37 — ст. метро «Святошин» — житловий масив «Західний», — 3:00;

№ 45 — ст. метро «Дарниця» — проспект Григоренка — 3:00;

№ 51 — ст. метро «Либідська» — ст. метро «Червоний хутір» — 3:00;

№ 104 — Харківське шосе — Бортничі — до 4:00;

№ 46 — ст. метро «Лівобережна» — вулиця Микитенка — до 4:00;

№ 48 — ст. метро «Лівобережна» — готель «Славутич» — до 4:00;

№ 114 — ж/д вокзал «Центральний» — вулиця Милославська — до 3:55;

№ 53 — ст. метро «Контрактова площа» — Рибальський півострів — до 3:50;

№ 55 — ст. метро «Палац спорту» — Дарницька площа — до 4:20;

№ 69 — ст. метро «Палац спорту» — вулиця Литвиненко-Вольгемут — до 3:35;

№ 72 — ст. метро «Контрактова площа» — проспект Свободи — до 4:10;

№ 99 — ст. метро «Мінська» — Мінський масив — до 4:00;

№ 101 — ст. метро «Почайна» — вулиця Милославська — до 3:50;

№ 102 — кінотеатр «Братислава» — масив Виноградар — 3:57.

Трамваї

№ 1 — станція «Старовокзальна» — Михайлівська Борщагівка — до 4:45;

№ 3 — станція «Старовокзальна» — Михайлівська Борщагівка — до 4:05;

№ 8 — ст. метро «Позняки» — станція метро «Лісова» — до 4:30;

№ 12 — ст. метро «Контрактова площа» — Пуща Водиця — до 3:45;

№ 14 — ст. метро «Контрактова площа» — проспект Відрадний — до 3:30;

№ 28 — ст. метро «Лісова» — вулиця Милославська — до 3:50.

На період проведення масових заходів на Софійській площі 31 грудня з 19:30 до 2:00 1 січня, 1 січня з 13:30 до 20:00 і 7 січня з 10:30 до 14:00 зміняться маршрути руху тролейбусів:

№ 6 поїде від Мінського масиву до ст. метро «Лук’янівська»;

№ 16 — від вулиці Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;

№ 18 — від вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Нічні тролейбуси №№ 93Н, 94Н кожну ніч 24-27 грудня будуть міняти маршрути через триваючого на бульварі Шевченка Т. ремонту контактної мережі. З 00:20 до 05:20 транспорт прослідує до Південного ж/д вокзалу:

від «вулиці Чорнобильській;

№ 94Н — від Проспекту Леся Курбаса.