Британський прем’єр виключає перезавантаження відносин з Росією

Борис Джонсон заявив, що “був неправий”, допускаючи перезапуск відносин великої Британії та Росії. Британський прем’єр пов’язав “жахливі проблеми у відносинах Лондона і Москви з отруєнням Скрипалів.

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що помилився, допускаючи можливість перезавантаження відносин Лондона і Москви. “Я дуже розчарований”, – наводить слова політика британське видання The Spectator в понеділок, 23 грудня. За словами глави уряду, він “дійсно вважав, що відносини двох країн “можна почати знову”, але “був неправий”. При цьому Джонсон назвав Росію “великою країною, з якою ми разом боролися з фашизмом”.

Чотири епізоди отруєння “Новачком”

“Жахливі проблеми у відносинах Лондона і Москви пов’язані з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки в британському Солсбері, заявив Джонсон кількома днями раніше в інтерв’ю естонському порталу ERR. Вони були отруєні в березні 2018 року. За версією слідства, отрута – нервово-паралітична речовина “Новачок” – був нанесений на дверну ручку будинку колишнього подвійного агента в Солсбері. Після тривалого лікування Скрипали залишили лікарню, а їх нинішнє місце перебування тримається в таємниці.

У червні в місті Еймсбері були госпіталізовані громадяни Великобританії Чарлі Роулі і його цивільна дружина Дон Стерджес. Пізніше було встановлено, що вони були отруєні тим же речовиною, що і Скрипали. Через кілька днів Стерджес померла. Російська сторона заперечує причетність до обох інцидентів.

Лондон звинуватив у злочині передбачуваних співробітників Головного управління Генштабу ЗС Росії (колишнього ГРУ), Руслана Боширова і Олександра Петрова. Слідство вказало, що їх імена можуть бути вигаданими.

Пізніше в справі з’явився третій підозрюваний – представник військової розвідки Росії, який прибув до Великобританії з паспортом на ім’я Сергія Федотова. Розслідувальні групи Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team і “Проект” дізналися подробиці з біографії Боширова, Петрова і Федотова і назвали їх справжні імена – Анатолій Чепіга, Олександр Мишкін і Денис Сергєєв.