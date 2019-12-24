Винищувач Су-57 зазнав аварії в Хабаровському краї

24 грудня близько 12 години за місцевим часом в Хабаровському краї при проведенні випробувальних польотів зазнав аварії новітній російський бойовий літак Су-57. Аварія сталася після вильоту винищувача з військового аеродрому в Комсомольську-на-Амурі, повідомляє ІА «Хабаровський край сьогодні».

Відомо, що пілот встиг повідомити про неполадки і катапультуватися приблизно в 120 км від міста Юності. За попередніми даними, пілот вже знайдений, він живий, доставлений в лікарню.

У керівництві Комсомольського-на-Амурі авіаційного заводу імені Ю. Гагаріна, виробнику Су-57, інформацію про подію відмовилися коментувати зазначивши, що не спростовують і не підтверджують інформацію про НП.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року авіазавод у Комсомольську відвідав заступник міністра оборони Росії Олексій Криворучко, який заявив про те, що перший серійний екземпляр Су-57 повинен надійти у ВКС до кінця 2019 року.

Нагадаємо, всього Міноборони Росії законтрактувало до 2027 року 76 машин даного типу.