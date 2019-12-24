Гігантський льодовик безупинно витікає в океан (відео)

Протягом останніх п’яти років льодовик втратив близько 9,5 гігатонн, а це 11% від його маси – дослідження

Льодовик Купол Вавилова, що знаходиться на Північній Землі в Арктиці, постійно стікає в океан. Про це повідомляє Naked Science.

Вчені з Корнельського університету США виявили, що починаючи з 2013 року льодовик спливає в океан безперервним крижаним потоком. Це перший зареєстрований постійний крижаний потік.

Дослідники зазначили, що ніхто з них ніколи не бачив подібного. За їхніми підрахунками, щороку в океан стікає близько 1,8 кілометра льодовика.

Протягом останніх п’яти років льодовик втратив близько 9,5 гігатонн, а це 11% від його маси.

Фахівці зазначили, що якщо потік й надалі демонструватиме подібну динаміку, то можливий навіть підйом рівня Світового океану.

: glavcom.ua

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