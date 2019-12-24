У Путіна можуть відмовитися: Вітренко розповів про ризики угоди з транзиту

Незважаючи на очікувані вигоди від укладення контракту на транзит газу з РФ через Україну, такий крок в той же час несе в собі і певну частку ризиків для нашої країни.

Про це заявив в ефірі Громадського виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

За його словами, існує ризик того, що Росія може відмовитися від транзиту газу через Україну після відкликання позовів проти Газпрому.

«Якщо ми відмовимося від нових позовів, а ми повинні це зробити, якщо транзит залишиться. А потім транзиту не буде, і вийде, що ми відмовилися від позовів без всякого сенсу. Це дуже великий ризик», — зазначив Вітренко.

За його словами, не можна скидати з рахунків того, що навіть домовленості, які були досягнуті, не будуть реалізовані. Тому українська сторона працює над системою договорів для зниження такого ризику.

Також «Нафтогаз» планує перенести точки передачі газу на кордон України і Росії. За його словами, на переговорах з Росією «робочим варіантом» було, що між Газпромом та українським Оператором газотранспортної системи посередником буде європейська компанія, яка буде отримувати газ на українсько-російському кордоні.

«На жаль, не вдалося цього досягти, тому що ця європейська компанія поки відмовилася, але ми очікуємо, що багато європейських компаній, які раніше отримували газ від Газпрому в Словаччині, Австрії, Франції, Німеччини, Італії, будуть отримувати газ на кордоні України і Росії, і зможуть потім цей газ продавати зокрема і в Україні за ціною нижче, ніж відповідно ціна європейська, плюс вартість транспортування з Європи в Україну», — сказав Вітренко.

Він додав, що це «логічний процес», і Нафтогаз багато часу намагається, щоб так звані точки передачі газу перенести на кордон України і Росії.